Чому Народна самооборона кличе дипломатів до себе в офіс

«Народна самооборона» заявляє, що кілька готелів і Верховна Рада України відмовили їй у наданні приміщення для проведення брифінгу для представників дипломатичних місій, акредитованих в Україні.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі політичної партії «Народна самооборона».

Зокрема, в повідомленні зазначається: «Народна самооборона» проведе брифінг для голів та політичних радників дипломатичних місій, акредитованих в Україні, 12 січня 2011 року, як було попередньо заявлено. Під час брифінгу будуть надані факти політичних переслідувань владою опонентів, політична оцінка таких дій влади та можливий сценарій наслідків політичного протистояння. Через певні обставини, що не залежать від «НС», змінено адресу проведення заходу. Так, 10 січня партії було відмовлено у приміщенні у готелі «Київ», пізніше – у Верховній Раді України та ще кількох конференц-залах київських готелів. Після тривалих переговорів було прийнято рішення про проведення брифінгу в офісі «Народної самооборони» за адресою: бул. Л.Українки, 10А».

У брифінгу братимуть участь народні депутати України від опозиційних фракцій та адвокат лідера НС Юрія ЛУЦЕНКА Ігор ФОМІН.

О 14.00 завтра, 12 січня, відбудеться підхід для преси.