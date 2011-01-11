Герман радить Андруховичу писати, а не говорити

Не варто ставити власній державі палиці в колеса і змушувати світ дивитись на Україну, як на Білорусь.

Про це в коментарі Gazeta.uaсказала заступник глави Адміністрації президента України Ганна Герман, прокоментувавши заяву письменника Юрія Андруховича про те, що Віктор Янукович є "пародією" на російського прем`єра Володимира Путіна.

Герман відзначила, що із більшим задоволенням читала б нові романи Андруховича, аніж слухала його політичні заяви.

"В Україні дуже мало добрих прозаїків. Вони зроблять більшу користь державі, якщо будуть добре писати і просувати свої твори, зокрема на Заході", - сказала політик.

Водночас вона підкреслила, що це рішення кожного - ­ ангажуватись в політику.

"Кожен має право говорити усе, що йому спаде на думку. У нас демократична держава - усі мають право вибору", - упевнена чиновниця.

Герман додала, що, "незважаючи ні на що, незважаючи на те, що хтось намагається Віктору Януковичу перешкодити, що хтось хоче, щоб на Україну світ дивився як на Білорусь, ми маємо обов`язок працювати для України".

"Президент має обов`язок здійснити свої реформи і діяти чітко, жорстко і цілеспрямовано. Незважаючи на будь-які оцінки його опонентів, до яких відносить себе від самого початку й Андрухович", - сказала вона.

"Я думаю, що ми повинні допомагати Україні, допомагати, щоб світ підтримував нас в її реформах, в її устремлінні вперед, а не ставити власній державі палиці в колеса. Зрештою, це - вибір кожного, кожен вибирає своє. Ми ж вибираємо працю на користь України та реформи", - підсумувала заступник глави Адміністрації президента.

Нагадаємо, у нещодавньому інтерв`ю німецькій газеті Frankfurter Rundschau письменник Юрій Андрухович заявив, що розчарований політикою Віктора Януковича, і назвав його "пародією" на Путіна.