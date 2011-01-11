Добкін вже поставив харківській ПР завдання на вибори-2012

Голова Харківської облдержадміністрації, керівник обласного відділення Партії регіонів Михайло ДОБКІН висунув перед своєю парторганізацією завдання перемогти в усіх 14 виборчих округах на виборах до Верховної Раду України.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі обласного відділення ПР, це завдання М.ДОБКІН висунув перед делегатами ХXІ конференції Харківської обласної організації Партії регіонів.

Незважаючи на те, що вибори будуть у 2012 році, підкреслив він, працювати над перемогою треба розпочинати вже сьогодні.

«Який склад буде обрано – так Верховна Рада і працюватиме. Перед нами вже з сьогоднішнього дня стоїть завдання – максимально активізувати роботу на округах, депутати усіх рівнів мають чітко знати і розуміти, як буде побудована система взаємодій на виборах 2012 року», - сказав М.ДОБКІН.

«Багато хто з наших колег, – відзначив він, – цю роботу і не припиняли, хоча були обрані за партійними списками. Але є у нас округи, які з тих чи інших причин сьогодні не мають представника від нашої партії, який вів би там системну роботу».

М.ДОБКІН ви сунув завдання до середини лютого «повністю визначитися з кандидатами по всіх мажоритарних округах від Харківської області, яких за нинішнім законодавством має бути 14: 7 - від міста і 7 - від області».

«Я упевнений, що завдання, яке ми висуваємо перед собою, – це перемога в усіх 14 виборчих округах», – заявив М.ДОБКІН.