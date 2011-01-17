Дружина затриманого: приємно, що влада боїться організації Тризуб

На сьогоднішній день за фактом вибуху пам`ятника Сталіну заарештованими лишаються троє активістів Всеукраїнської Організації "Тризуб" ім. С. Бандери. Їх утримують у Запоріжжі. Ще двоє "тризубівців" затримані у Івано-Франківську за фактом незаконного зберігання зброї.

Про це у коментарі Gazeta.uaповідомила Жанна Стемпіцька, дружина одного з арештованих керівників організації Андрія Стемпіцького. Його затримали у Франківську.

"Мій чоловік заарештований разом із товаришем Степаном Бичеком. Поводяться з ними, начебто, непогано: приймають передачі, надали адвокатів. На сьогодні є інформація, що не надали адвоката двом затриманим у Запоріжжі. Над цим питанням працюють члени організації", - сказала Стемпіцька.

Андрія Стемпіцького затримали 10 січня. Разом із ним під варту взяли сина та друга - Романа Хмару. На квартирі, що її винаймали у Франківську сини Стемпіцьких та їхній товариш, міліціонери знайшли зброю.

"Ми цю квартиру зняли для синів і їхнього друга, бо вони працювали у Івано-Франківську. Це не був штаб, а просто приватна квартира, у якій жили. Ніякої зброї там бути не могло в принципі. Це 100 відсотків, бо ми туди як батьки постійно навідувалися. Туди ніколи не приводили навіть дівчат для гульбищ, не те що зброю приносили!", - запевнила Стемпіцька.

На її думку, зараз владі вигідно "повісити" на членів "Тризубу" незаконне зберігання зброї, щоб ліквідувати організацію.

"Приємно, що влада боїться організації "Тризуб". Ніколи не думала. Принаймні, мені здавалося, що "свободівці" швидше заслуговували на таке, бо висловлювалися більш кардинально. Та, почали з нас. Упевнена, ми не перші й не останні", - розповіла Стемпіцька.