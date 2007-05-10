Магера наполягає, що оприлюднив у ЗМІ свою особисту позицію

Член Центральної виборчої комісії Андрій МАГЕРА просить ЗМІ більш коректно і точно висвітлювати діяльність ЦВК та її членів.

З таким проханням А.МАГЕРА звернувся до засобів масової інформації у зв’язку з розповсюдженням рядом ЗМІ та інтернет-видань про його інтерв’ю газеті “Сегодня”.

“Висловлюючи наперед вдячність за увагу до моєї скромної персони, хочу відзначити кілька моментів. По-перше, інтерв’ю газеті "Сегодня" протягом останніх 6 місяців мною не надавались. По-друге, у засобах масової інформації мною, як членом ЦВК, не висловлювалась, не висловлюється і не може бути висловлена офіційна позиція державного органу – Центральної виборчої комісії. Таким правом згідно із законом за статусом наділений лише голова Центрвиборчкому”, - зазначає А.МАГЕРА.

Як повідомляв УНІАН, газета “Сегодня” 8 травня оприлюднила інтерв’ю А.МАГЕРИ, у якому нібито він заявив, що ЦВК вважає оптимальним проведення дострокових парламентських виборів 1 або 8 липня.

«Для нас оптимальна дата виборів – 1 або 8 липня. Не пізніше. В цьому випадку всі політичні парламентські партії знову одержать право подати кандидатури членів окружкомів. Багато людей буде у відпустці, і ЦВК просто не зможе знайти людей для роботи на виборчих дільницях», - наводила слова А.МАГЕРИ газета “Сегодня”.

Крім того, видання наводило його думку щодо можливого звільнення членів ЦВК у разі їх хвороби. «Якщо, наприклад, 10 травня запуститься маховик дострокових виборів, то ні парламент, ні Президент не потерплять того, що член ЦВК не ходитиме на роботу. Реакція, думаю, буде моментальною – «хворого» тут же звільнять і на його місце призначать нову людину», - цитувала газета слова А.МАГЕРИ.