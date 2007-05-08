ЦВК назвав свою дату виборів
11:34, 08 травня 2007Політика
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Магера думає, що хворіти не дозволять
Центрвиборчком вважає оптимальним проведення дострокових парламентських виборів 1 або 8 липня.
|Андрій Магера
За його словами, проведення виборів в серпні небажане. «Багато людей буде у відпустці, і ЦВК просто не зможе знайти людей для роботи на виборчих дільницях», - сказав Магера.
Він вважає, що у разі хвороби членів ЦВК їх звільнятимуть. «Якщо, наприклад, 10 травня запуститься маховик дострокових виборів, то ні парламент, ні президент не потерплять того, що член ЦВК не ходитиме на роботу. Реакція, думаю, буде моментальною – «хворого» тут же звільнять і на його місце призначать нову людину», - сказав він.
Газета "Сегодня" з посиланням на "Газету по-киевски"
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