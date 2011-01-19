Українців у США обурює «огидне ставлення режиму Януковича» до людей

Український конгресовий комітет Америки (УККА), який представляє понад мільйон американців українського походження, рішуче засуджує останню хвилю переслідувань українською владою політичних опонентів, а також залякування журналістів, громадських і культурних активістів.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві Українського конгресового комітету Америки.

“УККА схвильований та глибоко занепокоєний зростанням в останній час кількості антидемократичних подій в Україні та застосуванням президентом ЯНУКОВИЧЕМ кримінального правосуддя для своїх політичних цілей. В останні кілька тижнів, навіть днів, його політичні опоненти заарештовуються, велика кількість журналістів піддаються залякуванням, громадянські свободи придушуються, а національна ідентичність України опинилась під загрозою”, - сказано у заяві УККА.

У документі зазначається, що “з моменту приходу на пост Президента Віктора ЯНУКОВИЧА в лютому 2010 року ми стали свідками тривожного повернення до тактики сильної руки в стилі Кремля, яка нагадує дні радянського режиму”. В останні тижні по всій Україні відбулась хвиля арештів на підставах антитерористичних дій; письменники і журналісти залякуються, книжки і література конфіскуються з видавництв, а музеї зачиняються, додають в УККА.

Найбільше занепокоєння в комітеті викликає вибіркове застосування режимом правосуддя, що призвело до численних арештів та розслідувань проти лідерів політичної опозиції. “Зробивши своїми мішенями таких опозиційних політиків, як колишні міністри Юрій ЛУЦЕНКО, Євген КОРНІЙЧУК, Георгій ФІЛІПЧУК, не кажучи вже про щоденні допити колишнього прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, чинний режим демонструє свої антидемократичні й авторитарні нахили”, - наголошують в УККА.

Крім того, “режим ЯНУКОВИЧА намагається переписати українську історію, проводячи схожу на апартеїд руйнацію української національної ідентичності, заперечуючи Голодомор як акт геноциду проти українського народу, ліквідувавши Інститут національної пам’яті, закривши Національний республіканський музей та офіційно відібравши у Степана Бандери звання Героя України”, йдеться у заяві.

УККА рішуче засуджує “огидне та неконституційне ставлення режиму ЯНУКОВИЧА до громадян та дискредитацію ним української історії і національної ідентичності, та закликає негайно припинити порушення прав людини та національних прав в Україні”.

В Українському конгресовому комітеті Америки вважають, що “як поборник сучасної демократії та стратегічний партнер України, Сполучені Штати повинні проявити солідарність з українським народом у захисті свободи та громадянської добропорядності”.

УККА закликає Сполучені Штати та “всі свободолюбиві держави виступити проти антидемократичних дій режиму ЯНУКОВИЧА на захист демократії і прав людини в Україні”.