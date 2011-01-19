Тимошенко каже, що хоче бачити всіх співучасників «друку пустої гривні»

Лідер партії «Батьківщина», екс-прем’єр Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що Нацбанк відповідно до нового законодавства повинен оприлюднити звіт про випуск наявних коштів у 2010 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні, після чергового відвідування Генеральної прокуратури.

«Я знаю, що вчора після моєї заяви був вибух емоцій від Національного банку і від уряду АЗАРОВА. Тому зараз я би хотіла, спираючись у тому числі на прийняті за ініціативою нашої політичної сили закони про вільний доступ до інформації, я хочу звернутися до голови Національного банку України, щоб він офіційно, публічно, відкрито оприлюднив цифру, скільки друку гривні було зроблено в період за 2010 рік», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лідер партії «Батьківщина» вважає, що керівництво Нацбанку має нести відповідальність за діяльність цієї установи. «Якщо голова Національного банку дійсно контролює політику в Національному банку, якщо він розуміє, яку посаду він обійняв, він оприлюднить суму надрукованої гривні протягом 2010 року», - додала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО нагадала, що найближчим часом планує звернутися до Генеральної прокуратури з вимогою проведення розслідування фактів необгрунтованого випуску наявної грошової одиниці. «Є вже депутатський запит підготовлений. Я думаю, що у найближчі дні наші депутати оприлюднять цей запит, і на базі цього запиту я обов’язково надам цю інформацію Генеральній прокуратурі», - зазначила вона.

«Я не хочу, щоб складалося враження, що я не розумію, хто сьогодні очолює Генеральну прокуратуру, що вони будуть розбиратися в обставинах справи. У мене немає ніяких ілюзій, я просто хочу бачити всіх співучасників злочину, в тому числі в Генеральній прокуратурі. Якщо вони будуть покривати злочини такого масштабу, як необгрунтований, руйнівний для економіки і фінансів України друк пустої гривні, то вони будуть співучасниками цього злочину», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.