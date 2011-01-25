Колесніков каже, що йому поставили пружинку

«Як говорив Марк Твен, чутки про зроблене мені шунтування занадто перебільшені», — заявив віце-прем’єр-міністр інфраструктури Борис Колесніков у телефонній розмові з кореспондентом DT.UA.

«Шунтування передбачає операцію з розтином грудної клітини. Моя ж проблема була вирішена інакше — шляхом стентування. Через артерію зондом із серця був витягнутий тромб, а в саму коронарну судину поміщена пружинка, яка відновила постачання серця кров`ю», — пояснив віце-прем`єр.

Б.Колесніков підтвердив, що знаходиться в реанімації: „І, схоже, раніше ніж через тиждень мене звідси не випустять. Лікарі говорять, що при сприятливому збігу обставин на відновлення піде три тижні. Тому, на жаль, у мене не було шансів потрапити сьогодні на відкриття виставки, яка представляє нашу підготовку до Євро-2012 європарламентаріям у Брюсселі. І давоський ланч за участю президентів України та Польщі я, на жаль, теж пропущу“.

„Лікарі все ще вважають ситуацію не пройденою, але я намагаюся бути в курсі подій. Іноді відповідаю на дзвінки мобільного, а, головне, тепер я остаточно просунута людина: стежу не тільки за електронними медіа, але й палю електронну цигарку“, — сміється Колесніков.

Нагадаємо, у понеділок, 24 січня, прес-секретар віце-прем`єра Юрій Громницький повідомив про те, що Борис Колесніков вранці був доставлений до клініки „Феофанія“, де йому був поставлений діагноз «інфаркт».

Пізніше у ЗМІ повідомлялося, що віце-прем`єру було зроблено шунтування.