Азаров вступився за українську мову

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає, що міністр внутрішніх справ Анатолій МОГИЛЬОВ має відреагувати на некоректне висловлювання інспектора Одеського міського управління ДАІ про українську мову.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.АЗАРОВ заявив сьогодні журналістам на брифінгу.

«Міністр внутрішніх справ має дати відповідну оцінку і зробити висновки в рамках тієї виховної роботи, що проводиться в Міністерстві внутрішніх справ», - сказав глава уряду.

Як повідомляв УНІАН, 22 січня інспектор Одеського міськуправління ДАІ Олександр ШВЕЦЬ під час виконання своїх службових обов`язків відмовився спілкуватися державною мовою з водієм приватного автомобіля. Під час розмови старший сержант О.ШВЕЦ (номер посвідчення ОД0148) заявив: "Не розумію телячу мову".