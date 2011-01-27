Львівська міськрада вимагає замінити Табачника

Сьогодні 76 депутатів Львівської міської ради під час сесії підтримали звернення ВО «Свобода» до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, прем’єр-міністра Миколи АЗАРОВА, голови Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА, у якому міститься вимога замінити Дмитра ТАБАЧНИКА на посаді міністра освіти людиною «з адекватною стратегією розвитку української освіти і науки».

Як передає кореспондент УНІАН, звернення оприлюднив голова фракції ВО «Свобода» Руслан КОШУЛИНСЬКИЙ.

У ньому, зокрема, наголошується, що «освітня галузь – це фундамент у розвитку держави і кожного громадянина. Безсумнівним є не лише адекватне часу змістовне наповнення освіти, але і її ідеологічна складова. В цьому контексті псевдоновації міністра освіти, молоді та спорту Д.ТАБАЧНИКА промовисто засвідчують цілком протилежні тенденції: повернення у типово радянську антиукраїнську систему освіти і фінансове відчуження її від можливостей більшості українців».

«Перший напрям нищення освіти спрямований на демонстративне усунення української гуманітарної складової у навчальному процесі, який виявляється у низці резонансних рішень, що підривають духовні основи незалежності нашої держави та порушують основне право титульної нації на утвердження власної самобутності. Йдеться про зменшення прохідного балу з української мови під час вступу до вишів, скасування іспиту з української мови при завершенні бакалаврату та під час вступу до аспірантури, можливість тестуватися мовами національних меншин, переведення іноземців на навчання з державної української мови на російську», - зазначається у документі.

«Особливе несприйняття викликає проєкт «Концепції мовної освіти в Україні», основна засада якого – «вільний вибір мови навчання», що виразно асоціюється з добровільно-примусовим правом відмовлятися від вивчення української мови, відповідно до радянської постанови 1958 року. Зазначена концепція має демонстративне антиукраїнське спрямування із хибним констатуванням багатонаціональності нашої держави, де насправді проживає абсолютна більшість українців – 77,8%», - йдеться у зверненні.

Його автори наголошують на тому, що «другим напрямом нищення української освіти є повернення її у відверте корупційне русло, що пов’язано з руйнуванням системи ЗНО».

«Третій напрям нищення української освіти, відповідно до проекту Закону «Про вищу освіту», – безглузда прив’язаність класифікації вишів до кількості студентів, намагання обмежити права студентів через відсутність фінансування на студентське самоврядування, запровадження індексування плати за навчання та його перегляд в односторонньому порядку керівництвом вишу, зменшення бюджетних місць навчання удвічі – і загалом централізація керівництва вишами з метою повного усунення їхньої самостійності», - зазначається у зверненні львівських депутатів.