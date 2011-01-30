Тимошенко: 1000-гривневу купюру треба зробити з портретом Януковича

Уряд Азарова обирає неадекватні заходи для регулювання цін - Тимошенко

Київ. 30 січня. УНІАН. Лідер партії "Батьківщина", екс-прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що уряд Миколи АЗАРОВА обирає неадекватні заходи економічної політики для регулювання цінової ситуації на продовольчому та споживчому ринку.

Як повідомляє сайт Ю.ТИМОШЕНКО, коментуючи наміри уряду закупити у Китаї гречку для утримання цін на неї на внутрішньому ринку України, вона сказала: "Я думаю, що АЗАРОВ підбирає неадекватні інструменти для вирішення питань. Для того, щоб не дорожчала гречка і всі інші продовольчі товари і взагалі споживчі товари, треба зробити одну просту річ – зупинити друкарський верстат Національного банку, який сьогодні друкує непідтверджену економічним зростанням, нічим незабезпечену гривню. Це те, що дає зростання цін і на гречку, і на все інше".

На думку екс-прем`єра, такі заходи чинного уряду вкотре демонструють його непрофесійність. "Дуже шкода, що у АЗАРОВА одна таблетка на всі випадки життя. Це від того, що він просто не має спеціальної освіти і не має професійних знань. Я думаю, що як тільки вони припинять друкувати гривню, їм зразу не треба буде робити тисячегривневу купюру, а якщо вони тисячегривневу купюру зроблять, то обов’язково з портретом ЯНУКОВИЧА", - додала Ю.ТИМОШЕНКО.

Сайт лідера «Батьківщини», зазначає, що уряд М.АЗАРОВА планує закупити у Китаї 20 тисяч тонн гречки для утримання її ціни на внутрішньому ринку на рівні 10-11 гривень за кілограм. На сьогодні у торгових мережах Києва вартість кілограма гречки коливається від 18 до 26 гривень, тоді як у грудні минулого року вартість одного кілограма гречки становила від 10 до 13 гривень, йдеться у повідомленні.