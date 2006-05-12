Розпочнеться Форум молоді міста Києва

16:25, 12 травня 2006
Політика
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12-00 - Відбудеться Форум молоді міста Києва. На Форумі за участю Київського міського голови Леоніда Черновецького обговорюватимуться питання ефективності муніципальної політики в сфері сім’ї, молоді та спорту.  В роботі Форуму візьмуть участь  - Київський міський голова Леонід Черновецький, заступник Київського міського голови, секретар Київради Олесь Довгий, представники Секретаріату Президента України, Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, депутати різних рівнів  («Український Дім»,   вул.. Хрещатик, 2, великий зал). Реєстрація для представників ЗМІ з 11-00 за редакційними посвідченнями.  Телефон: 288-59-08.

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