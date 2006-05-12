Розпочнеться Форум молоді міста Києва

12-00 - Відбудеться Форум молоді міста Києва. На Форумі за участю Київського міського голови Леоніда Черновецького обговорюватимуться питання ефективності муніципальної політики в сфері сім’ї, молоді та спорту. В роботі Форуму візьмуть участь - Київський міський голова Леонід Черновецький, заступник Київського міського голови, секретар Київради Олесь Довгий, представники Секретаріату Президента України, Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, депутати різних рівнів («Український Дім», вул.. Хрещатик, 2, великий зал). Реєстрація для представників ЗМІ з 11-00 за редакційними посвідченнями. Телефон: 288-59-08.