Томенко пропонує прибрати з Конституції термін "народні депутати"

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО вважає, що оскільки в Украні де-факто відсутні "народні депутати", то цей термін потрібно ліквідувати у Конституції і де-юре.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, про це він заявив сьогодні під час зустрічі з представниками Всеукраїнської зимової правничої школи "Шлях до успіху молодого юриста", перебуваючи з робочою поїздкою у Закарпатській області.

За словами М.ТОМЕНКА, говорячи про ефективний законодавчий процес в Україні, треба дотримуватися або європейської, або радянської моделі парламентаризму. На думку віце-спікера, український парламентаризм нині перебуває між радянською та європейською моделями.

М.ТОМЕНКО наголосив, що радянська модель так званих "народних депутатів", які приїжджають раз у півроку для того, щоб затвердити рішення партії, та працюють на громадських засадах, очевидно, неефективна і не може бути повернута. "Водночас рецидивом цієї радянської моделі є наявність у Конституції статті про те, що Верховна Рада України складається з 450 народних депутатів. Я не бачив жодного народного депутата у Верховній Раді, оскільки природоутворення парламенту і характер діяльності нинішніх депутатів точно не співвідносяться з терміном народний", - сказав він.

Європейська модель, за словами М.ТОМЕНКА, передбачає активну професійну роботу в парламенті. "Так само в сьогоднішньому парламенті не так багато і професійних депутатів у сенсі того, що вони повністю підготовлені та працюють на постійній основі як законотворці", - додав віце-спікер.

На переконання М.ТОМЕНКА, Україна мусила б піти по європейському шляху, і це означає, що депутатів має обирати не лише суспільство на виборах, а депутати повинні пройти професійну школу підготовки, а не вчитися у парламенті, як працювати у законодавчому процесі.

"Очевидно, що при внесенні змін до Конституції України потрібно ліквідувати термін "народний депутат", оскільки ми рухаємося до європейської моделі і у Верховній Раді мають працювати депутати Верховної Ради, тобто люди, які професійно підготовлені до постійної законодавчої роботи і які пройшли відбір через політичні партії та українське суспільство", - наголосив М.ТОМЕНКО.