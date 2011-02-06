Посол у Москві зібрав українських активістів

До кінця лютого у Росії запрацює координаційна рада з підготовки створення Всеросійської громадської організації українців.

Про це власному кореспонденту УНІАН в РФ повідомив Надзвичайний і Повноважний посол України у Росії Володимир ЄЛЬЧЕНКО за підсумками вчорашньої зустрічі представників діаспори у посольстві України у Москві.

«Головне рішення, яке було ухвалено – до кінця лютого створити координаційну раду зі створення Всеросійської організації українців у Росії. Така координаційна рада буде невеликою за кількістю – 8-12 українських активістів. Було б важливо, щоб до її складу увійшли представники кожного з восьми федеральних округів Росії», - наголосив В.ЄЛЬЧЕНКО.

Він зауважив, що ця координаційна рада розпочне підготовку до з’їзду, який завершить процес формування Всеросійської організації та обрання її керівництва, після чого відбудеться її реєстрація.

За словами посла, під час зустрічі українські активісти дійшли висновку, що нову організацію мають очолити авторитетні представники української громади Росії.

За словами В.ЄЛЬЧЕНКА, на зустрічі наголошувалося на важливості створення постійно діючого секретаріату організації, який забезпечуватиме її поточну діяльність.

Посол зауважив, що у багатьох представників діаспори під час зустрічі лунала думка про те, що лінія на закриття ФНКА УР та ОУР з боку російської влади не останню чергу є результатом допущених помилок нинішнім керівництвом цих організацій.

Водночас, як підкреслив посол, більшість українських активістів наголосили на важливості докласти максимальних зусиль для збереження Об`єднання українців Росії (ОУР).

На його переконання, ситуацію з ліквідацію ОУР важливо виправити і посольство буде надавати цьому максимальне сприяння на рівні МЗС РФ та адміністрації президента РФ.

Як підкреслив В.ЄЛЬЧЕНКО, створення Всеросійської української організації та зусилля з метою збереження ОУР є взаємодоповнюючими процесами, кінцева мета яких є одна – початок функціонування в Росії впливового та ефективного українського громадського об’єднання.

«Ми спробуємо цю організацію зберегти, але паралельно з цим буде проводитись робота по створенню нової Всеросійської організації українців. Можливо це буде робитися на базі існуючої ОУР чи на новій базі. Це має бути вирішено самими українцями Росії», - додав він.

«На мою думку, головний підсумок цієї зустрічі полягає в тому, що є цілковито розуміння того, що має існувати у цій країні єдина потужна енергійна і авторитетна організація, про яку будуть знати у всіх суб’єктах РФ та за кордоном», - наголосив В.ЄЛЬЧЕНКО.

Він зауважив, що також обговорювалося питання взаємодії діаспори з посольством по багатьом питанням - відкриття українських шкіл в містах проживання українців, створення в Росії україномовного каналу тощо.

За словами посла, у зустрічі взяли учать близько 70 представників українських активістів з різних регіонів Росії, а також представники земляцтв Москви та Московської області, українські дипломати у Москві та директор департаменту МЗС України Володимир ЯЦЕНКІВСЬКИЙ, який опікується питаннями зв’язків із закордонним українством.

Посол наголосив на особливому значенні того, що участь у цьому зібранні взяли численні представники української молоді Росії.

Він підкреслив, що українська держава буде всіляко сприяти розвитку української діаспори у Росії.

Зібрання у Москві українських активістів відбулося за ініціативи посольства України. Востаннє представники української діаспори Росії збиралися у такому представницькому форматі понад 3 роки тому.

Як повідомляв УНІАН, 27 січня Верховний суд Росії ухвалив остаточне рішення про ліквідацію Федеральної національно-культурної автономії українців Росії (ФНКА УР). Міністерство юстиції РФ добивалося розпуску цієї організації у зв`язку з «виявленням порушень у господарській діяльності».

Крім того, позов Мінюсту базувався на скарзі активіста фонду «Батьківщина» Миколи ЖУРАВЛЬОВА, який заявляв, що ФНКА УР «веде політичну діяльність, прославляє бандерівців і виливає негатив на Росію».

31 січня Верховний суд РФ за заявою Міністерства юстиції Росії припинив провадження про ліквідацію Об`єднання українців Росії (ОУР).