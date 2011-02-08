Міноборони залишає 15 тисяч солдатів без харчів?

ТОВ “Івала”, що надає послуги з організації харчування військовослужбовців строкової служби Збройних сил України, заявляє, що від сьогодні призупиняє харчувати близько 15 тис. солдатів через борг Міністерства оборони у сумі 75 млн. грн. та відсутність договірних відносин із військовим відомством.

Про це кореспондента УНІАН повідомила заступник директора ТОВ “Івала” з юридичних питань Ольга ЛАРІНА.

Вона зазначила, що сьогодні зранку керівництво підприємства ухвалило рішення призупинити організацію харчування, тобто забезпечення солдатів гарячою їжею у військових частинах, які обслуговує ТОВ “Івала”. Загалом підприємство годує близько 15 тис. військовослужбовців строкової служби.

“З 1 січня 2011 року наше підприємство, як і інші виконавці послуг харчування особового складу Збройних сил України, що годували армію у 2010 році, забезпечує харчуванням військовослужбовців строкової служби, спираючись не на договір, як це має бути по закону, а на слово міністра оборони України. Така ситуація виникла у зв’язку з недосконалістю законодавства, що регулює питання в сфері державних закупівель, та безвідповідальністю керівництва Міноборони, яке не подбало заздалегідь про проведення процедури закупівлі послуг харчування на 2011 рік”, - заявила О.ЛАРІНА.

За її словами, “наприкінці грудня 2010 року – початку січня 2011 року міністр оброни Михайло ЄЖЕЛЬ особисто запевнив нас та інших виконавців послуг харчування військовослужбовців, в тому числі, у присутності одного з віце-прем’єр-міністрів України, що Міністерство оборони України забезпечить укладання договорів з існуючими виконавцями послуг, зокрема, через застосування процедури закупівлі у одного учасника на перший квартал 2011 року, протягом якого Міноборони зможе належним чином провести відкриті торги та визначити переможців, які будуть забезпечувати армію харчуванням з другого кварталу 2011 року”.

“Повіривши словам міністра та розуміючи соціальну відповідальність перед тисячами військовослужбовців, нормальне життя яких залежить від наших послуг, незважаючи на заборгованість Міноборони перед нашим підприємством, що перевищує 75 млн. грн., ми протягом січня 2011 року забезпечуємо стале та якісне харчування особового складу обслуговуваних нами військових частин та військових закладів, очікуючи, коли Міноборони все ж таки належним чином оформить існуючі відносини та забезпечить оплату отриманих послуг”, - зауважила О.ЛАРІНА.

“У зв’язку з цим, ми вимушені припинити надання цих послуг, і вся відповідальність на зрив процесу харчування солдатів строкової служби має бути покладена саме на міністра оборони України М.ЄЖЕЛЯ, який й допустив цю ситуацію”, - вважає керівництво підприємства “Івала”.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня деякі інші підприємства, що надають послуги із забезпечення військовослужбовців харчуванням, заявили про борги Міноборони за надані послуги.

У свою чергу, у Міністерстві оборони України запевнили, що військовослужбовці строкової служби будуть забезпечені якісним харчуванням.

Прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ заявив, що в Україні немає проблем, пов`язаних з організацією харчування військовослужбовців.