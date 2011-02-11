Кучма вивів на чисту воду російські банки в Україні

Екс-президент України Леонід КУЧМА вважає, що російські банки в Україні працюють у дуже вузькій сфері.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на засіданні українсько-російського форуму «Партнерство України і Росії в нових реаліях європейської і євразійської інтеграції».

«Ваші три найбільші банки з 10 російських що фінансують?.. Куди вкладають? У банківський сектор, у фінансовий сектор і кредити дають уряду. А що, можна назвати якийсь інноваційний проект? Ні. У деяких відразу виникає запитання, а для чого тут російські банки, якщо тільки така вузька смужка працює в Україні. Або завдання поставлене таке – брати участь у приватизації стратегічних об`єктів і допомагати уряду затикати дірки (держбюджету – УНІАН). 2 млрд. суто уряду, «Нафтогазу», «Автодору», – сказав Л.КУЧМА.

Як повідомляв УНІАН, 8 червня 2010 року Україна одержала від російського «Внешторгбанка» на 6 місяців кредит у розмірі 2 млрд. дол. для покриття дефіциту державного бюджету під 6,7% річних з правом триразової пролонгації.

За програмою співпраці України і Міжнародного валютного фонду кредит ВТБ в розмірі 2 млрд. дол. мав бути погашений до кінця 2010 року.

17 вересня минулого року міністр фінансів України Федір ЯРОШЕНКО повідомив, що не виключає, що кредит російського «Внешторгбанка» у розмірі 2 млрд. дол. частково може бути погашений коштами від розміщення євробондів.

19 листопада джерело в уряді заявило УНІАН, що Україна має намір продовжити дію кредиту російського «Внешторгбанка» в розмірі 2 млрд. дол. на півроку. При цьому він зазначив, що, згідно з кредитною угодою, термін дії кредиту може бути продовжений на півроку тричі.