Політологи пропонують Ющенку і Януковичу свою дату виборів

Політологи вважають, що найприйнятніший час для проведення дострокових парламентських виборів – середина вересня.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на прес-конференції в Києві директор Центру соціальних досліджень “Софія” політолог Андрій ЄРМОЛАЄВ відзначив, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО наполягатиме на проведенні виборів у липні, тоді як для коаліції найприйнятнішим залишається жовтень. «Вересень – це той компроміс, на який можна піти», - сказав А.ЄРМОЛАЄВ.

На його думку, вибори до Верховної Ради команда Президента використовуватиме для посилення своїх повноважень і просування відповідних змін до Конституції. Також під час проведення виборів Секретаріат Президента постарається повернути главі держави обличчя реформатора, сказав політолог.

Він вважає, що на дострокових виборах Партія регіонів не програє, однак для її лідера Віктора ЯНУКОВИЧА виникнуть складнощі з поверненням на посаду прем`єра і сповільниться зростання його рейтингу щодо президентських виборів в 2009 році.

У свою чергу, керівник Центру прикладних політичних досліджень Володимир ФЕСЕНКО вважає, що якщо буде вибрано компромісну дату виборів, то вибори пройдуть 9 або 16 вересня, а в разі обрання командою Президента конфліктного сценарію вибори пройдуть через 60 днів після підписання третього указу – ймовірно, 15 або 22 липня.

Політолог скептично ставиться до можливості створення коаліції «Нашої України» і Партії регіонів у новому парламенті, оскільки помірковані частини цих політичних сил на сьогодні програють прихильникам радикальних дій.

Керівник Центру досліджень політичних цінностей Олесь ДОНІЙ відзначив, що сьогодні головне - точно визначити дату виборів. На його думку, Президент у жодному разі не відмовиться від їх проведення, оскільки це призведе до остаточної втрати електоральних симпатій і втрати поваги з боку політичних опонентів.

За його словами, для Партії регіонів вигідні вибори восени, оскільки, згідно із соціологічним дослідженням, рейтинг починає зростати через два місяці після збільшення соціальних виплат, а уряд планує здійснити соціальні виплат в три етапи.

У свою чергу директор Інституту глобальних стратегій Вадим КАРАСЬОВ упевнений, що вибори відбудуться не пізніше 9 вересня. На його думку, це найбільш компромісна дата, оскільки вибори пізно восени команду Президента не влаштують – адже це загрожує втратою рейтингу.

Крім того В.КАРАСЬОВ вважає, що Партії регіонів вигідно погодитись на дату не пізніше 15 липня, тому що якщо Президент піде за силовим сценарієм, Партія регіонів може через неучасть у виборах не потрапити до парламенту. За його словами, в даній ситуації В.ЯНУКОВИЧ потрапив у пастку – якщо він протестуватиме проти позиції В.ЮЩЕНКА, він вже не зможе стати лідером коаліції, оскільки формально цю посаду посів Олександр МОРОЗ, а давати карт-бланш команді Президента йому невигідно.

В.КАРАСЬОВ припускає, що в новому парламенті ліві політичні сили опиняться в опозиції, а коаліція буде створена на основі «Нашої України» і Партії регіонів. На його думку, побудова коаліції за географічною ознакою неефективна, і політики прагнутимуть уникнути цього.