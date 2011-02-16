Тимошенко планує сьогодні презентувати свій варіант пенсійної реформи

Фракція "БЮТ-Батьківщина" планує 16 лютого презентувати в парламенті свій варіант пенсійної реформи.

Про це повідомила лідер “Батьківщини” Юлія ТИМОШЕНКО вчора на прес-конференції у Києві.

Лідер БЮТ розкритикувала пенсійну реформу, запропоновану владою. Вона підкреслила, що ця реформа передбачає радикальне погіршення життя людей, що прямо заборонено Конституцією України.

Зокрема, вона підкреслила, що є недопустимим збільшувати пенсійний вік, трудовий стаж, який необхідний для виходу на пенсію тощо.

Говорячи про урядовий варіант пенсійної реформи Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що громадянам доведеться працювати значно більше. «Така собі панщина на ЯНУКОВИЧА», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО, додавши, що ця пенсійна реформа фактично запускає машину, що витискатиме з громадян останню гривню і ці кошти будуть спрямовані на обслуговування купки людей в оточенні президента.

Ю.ТИМОШЕНКО зауважила, що її команда хоче допомогти Віктору ЯНУКОВИЧУ, щоб він не продовжував руйнувати життя людей і тому запропонує свій варіант реформи. Вона розповіла, що проект закону та концепція пенсійної реформи були розроблені під час її прем’єрства і пройшли всі стадії обговорення, в тому числі з профспілками.

За її словами, цей альтернативний варіант може дійсно створити справедливу пенсійну систему. Ю.ТИМОШЕНКО висловила сподівання, що на парламентських слуханнях екс-міністру з питань соціальної політики Людмилі ДЕНИСОВІЙ дадуть слово, аби вона змогла представити їх варіант реформи.

Хоч як би там було, зауважила Ю.ТИМОШЕНКО, вона впевнена, що у її команди, яка знаходиться в парламенті та за межами парламенту, вистачить сил, аби перешкодити втіленню несправедливої пенсійної реформи.