Депутат Київської міської ради Віталій КЛИЧКО має намір добиватися своєї мети - стати мером Києва.

«У мене є власна мета, до якої я йду. Незважаючи ні на що… Я хочу залишитися в українській політиці й стати мером Києва», - заявив він в інтерв`ю «Дзеркалу тижня», опублікованому сьогодні.

При цьому В.КЛИЧКО підкреслив, що мандат депутата Верховної Ради України його не цікавить, у зв`язку з чим він не має наміру «прикрашати» собою передвиборний список тієї або іншої політичної сили.

«Зрозумійте, для мене важлива мета. Якщо стати депутатом, то навіщо? Для того, щоб мати можливість впливати на те, що відбувається. На жаль, сьогодні в мене такої можливості немає. Бути простим «кнопкодавом» - вибачте ні», - пояснив він.

«Зараз мій пріоритет - Київ, - знову підтвердив В.КЛИЧКО. - Що ж до моєї мети стати мером, то вона залишається в силі».

На запитання, чи є в нього команда, з якою можна ефективно управляти столицею, він відповів ствердно: «Є. В першу чергу це члени моєї фракції. Плюс професіонали в господарській сфері».

Ініціативу поділу повноважень мера й голови адміністрації столиці В.КЛИЧКО вважає антиконституційною: «Із цього приводу є рішення Конституційного Суду. КУЧМА пробував одного разу піти цим шляхом. Отже це нереальний і незаконний хід».

Він відкидає думку, що такий поділ зможе запобігти узурпації влади в столиці однією людиною і надасть можливість Київраді впливати на ситуацію в місті.

«Це, швидше, ситуативні аргументи політиків, які заради власної користі готові покласти на вівтар столицю. Ви хочете ще одну «конституційну кризу» в Києві? З переділом повноважень і вічною війною за свій шматок? Я думаю для того, щоб вплинути на дуже багато процесів, що відбуваються в столиці, достатньо однієї політичної волі Президента. Без віроломного нападу на закон про столицю», - зазначив він.

В.КЛИЧКО допускає, що дострокових виборів у столиці не буде, але в будь-якому випадку готується до участі у виборах мера.

Заручитися підтримкою будь-якої політичної сили на виборах він поки не зважився: «На мій погляд, взагалі не відомо, що краще: вже сьогодні бути представником якоїсь великої партії або, витримуючи нейтралітет, заручитися її підтримкою безпосередньо перед самими виборами. Це - політика. Й тут усе можливо».