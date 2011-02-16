Берлусконі судитимуть три жінки: йому світить 15 років

До цих пір італійський прем`єр сміявся в обличчя всім своїм проблемам. Проте, пише SPIEGEL ONLINE (переклад - InoPressa), майбутній судовий процес - цього разу його звинувачують в сексуальних зв`язках з неповнолітньою повією і перевищенні посадових повноважень - може причинити йому багато неприємностей.

Рішення про початок процесу у так званій "справі Рубі" було прийнято вчора італійською суддею Крістіною ді Ченсо. Вивчивши підготовлені прокуратурою Мілану матеріали, вона заявила про те, що суд над прем`єр-міністром Італії відбудеться за прискореною процедурою. Розглядом його справи займеться -за випадковим збігом обставин - колегія з трьох суддів-жінок. У разі визнання ними провини, продовжує автор, прем`єрові загрожуватиме до 15 років позбавлення волі.

"Опозиція вимагає негайної відставки Берлусконі, - пише автор публікації Ганс-Юрген Шламп. - Проте не це сьогодні турбує італійського прем`єра - він мало хвилюється з приводу опозиції. Головний біль доставляє йому його власний табір - нервозність серед його однопартійців і колег по коаліції наростає. Для Берлусконі і його найближчих соратників нові звинувачення залишаються бездоказовими, "брудом" від політичних опонентів, брехнею комуністів. Але в кінці минулого тижня з акціями протесту проти велелюбного прем`єра на вулиці вийшло близько мільйона жінок - а це вже серйозно. Сильвіо Берлусконі завжди міг розраховувати на підтримку італійських жінок на виборах". А великих втрат табір навколо прем`єра більше не може собі дозволити, відзначає на закінчення видання - згідно з опитуванням, рейтинг популярності його партії досягнув рекордно низьких оцінок за останні 6 років, знизившись на 10%.