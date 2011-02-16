Справа Корнійчука готова до передачі до суду

Генеральна прокуратура найближчим часом направить до суду кримінальну справу стосовно колишнього першого заступника міністра юстиції Євгена КОРНІЙЧУКА.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв`язків із засобами масової інформації ГПУ.

Зокрема, за даними Генпрокуратури , наразі обвинувачений та його адвокат закінчили ознайомлення з матеріалами кримінальної справи, тобто виконали вимоги ст. 218 Кримінально-процесуального кодексу України, і справа найближчим часом буде направлена до суду для розгляду по суті.

Також у ГПУ нагадали, що слідчий в особливо важливих справах Генпрокуратури змінив міру запобіжного заходу Є.КОРНІЙЧУКУ з тримання під вартою на підписку про невиїзд.

Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура 22 грудня 2010 року порушила кримінальну справу стосовно Є.КОРНІЙЧУКА. Того ж дня його було затримано. Справу порушено за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України (перевищення службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки).