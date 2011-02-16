БЮТ пропонує альтернативну пенсійну реформу

Фракція «БЮТ-Батьківщина» пропонує альтернативний урядовому законопроект про пенсійну реформу, який передбачає єдині принципи пенсійного забезпечення громадян та подолання диспропорції у розмірі пенсій.

Про це, як повідомляє сайт "БЮТ-Батьківщини", сьогодні на брифінгу заявила міністр праці та соціальної політики в уряді Юлії Тимошенко Людмила Денисова.

Вона заявила, що проект пенсійної реформи уряду Азарова відірваний від концепції аналогічної реформи, прийнятої сторонами соціального діалогу ще у 2009 році за широкої участі громадськості та експертів.

За словами Денисової, концепція документу від опозиції передбачає пом`якшення фінансового тиску та подолання диспропорції розміру пенсій.

Вона також нагадала, що на виконання цієї концепції уряд Тимошенко у 2009 році розробив законопроект про єдині принципи пенсійного забезпечення громадян, який зараз буде внесений від фракції «БЮТ-Батьківщина».

Людмила Денисова повідомила, що законопроектом передбачається нарахування пенсії всім громадянам країни за єдиним принципом, згідно з одним законом про загальнообов`язкове пенсійне страхування, а не так як зараз, по тридцяти законам: «Якщо ми разом з вами сплачуємо внески однаково, згідно із законом про загальнообов`язкове пенсійне страхування, то чому у нас є «білі» і «чорні» пенсіонери: одним громадянам при виході на пенсію призначається пенсія у розмірі 40% розміру зарплати, а іншим - 90%, і ми б хотіли, щоб це було скасовано», - зазначила вона.

Екс-міністр підкреслила, що пенсія має нараховуватись в залежності від стажу та внесків до Пенсійного фонду, а всі нарахування за особливі заслуги перед державою мають нараховуватися за рахунок державного бюджету.

На думку Денисової, такий підхід також зменшить тиск на Пенсійний фонд і не призводитиме до його дефіциту.