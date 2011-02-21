Чорновіл: Жванія проспав створення власної групи

Учасник групи "Реформи заради майбутнього" Тарас Чорновіл прогнозує, що інші парламентські групи поки не з`являтимуться.

Про це нардеп розповів у коментарі кореспонденту Gazeta.ua.

"Інші групи зараз малоактуальні. Бо мало людей, які готові до них увійти. Більшість депутатів обрані по спискам за принципом вірнопідданості лідеру. Частина з тих, хто готовий приєднатися до групи, прийшла до нас. Можливо, ще якась частина прийде. Людей, які мають бізнес, дуже швидко запросили, заманили, загітували чи загнали до Партії регіонів. Вичікують для порядності інші бізнесмени, які вийшли з БЮТ, але ще не приєдналися до "регіоналів". Але підуть туди пізніше. А в нашу групу прийшли не бізнесмени, а політики", наголосив він.

Чорновіл відмовився уточнювати скільки ще людей можуть приєднатися до групи "Реформи заради майбутнього". Послався на те, що переговори веде не він. При цьому уточнив, що це будуть нардепи з БЮТ та НУ-НС. Водночас, Чорновіл не сподівається на розвиток групи Давіда Жванії "Право вибору".

"Ініціатива по створенню групи Давіда Жванії завмерла. Скоріше за все Давід Важаєвич сам не зрозумів чи потрібно це йому. Він не розмовляв з тими людьми, які самі до нього йшли та просилися у групу. Фактично він проспав свою групу. Щоб Жванії створювати фракцію, йому потрібно цим займатися. Це ж такі нерви та така біготня. А Жванія о 12 дня тільки встає з ліжка", - зауважив нардеп.

На думку Чорновіла вплив групи "Реформи заради майбутнього" залежатиме не від кількості депутатів.

"Впливовість буде залежати від того чи зможемо себе показати як група, яка приймає самостійні рішення та може їх відстоювати", - наголосив він.

Група Жванії була створена 9 липня минулого року, до неї увійшли 15 нардепів.