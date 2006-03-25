”Фальсифікації - ні! Ні - брехні!”

Громадський комітет з контролю за ходом виборів у Сумах представив свій план дій на 26 березня та механізм протидії фальсифікаціям.

Як передає кореспондент УНІАН , про це на прес-конференції повідомив координатор громадського комітету Олександр БАЙДАК. За його словами, у Сумах будуть створені мобільні групи, що активно діятимуть проти можливих порушень та забезпечать чергування спостерігачів під час підрахунку голосів. Крім того, діятимуть кілька координаційних пунктів та організаційних штабів, буде надана юридична допомога тим громадянам, які не матимуть можливості проголосувати.

Заступники координатора комітету Віталій ЛЕБІДЬ та Дмитро ШЕВЧУК наводили приклади фальсифікацій з минулих виборів та наголошували на забезпеченні якомога прозоріших виборів 26 березня 2006 року. На їхню думку, також проблемним залишається питання стосовно людей, які на час виборів перебувають за кордоном, незважаючи на прохання родичів, їх не викреслюють зі списків.

«Громадський комітет закликає громадян прийти проголосувати та проконтролювати хід виборів», – сказав О.БАЙДАК.