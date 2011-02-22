Українських лікарів у Лівії змушують працювати під дулами автоматів

В епіцентрі масових протестів у Лівії опинилися близько 3 тисяч українців, більшість з яких працюють у сфері медицини. Про це з посиланням на "Комсомольскую правду в Украине" повідомляє ТСН. Українські лікарі розповіли, що їх змушують працювати під дулами автоматів "на благо революції".

"Те, що тут діється, це справжнє пекло. Третій день до нас у лікарню надходять сотні поранених і вбитих, морги переповнені", - розповів терапевт центрального госпіталю Бенгазі № 12 Михайло Фіртель, який приїхав до Африки з Житомира.

За його словами, у суботу медиків зібрали люди у військовій формі і повідомили, що місто тепер належить опозиції.

"У зв`язку з величезною кількістю поранених сказали, що зміни у нас не буде. Їх відправили на мобільні медпункти, які організували по всіх школах міста. Що з нашими колегами, ми не знаємо, на зв`язок вони не виходять. Не виключено, що вони працюють під кулями", - додав лікар.

Він також зауважив, що якщо спочатку військові говорили ввічливо, то наприкінці попередили: якщо хтось захоче втекти - розстріляють на місці.

"Нібито ми в цій країні заробляли гроші, ось тепер потрібно працювати на благо революції. А те, що лікарі добу не відпочивали, їх не хвилює. Залишати територію лікарні ми вже не можемо. На вході стоїть охорона. Але ж у деяких наших колег є жінки й діти. Вони змушені сидіти в підвалі і чекати на допомогу", - розповів Фіртель.

Журналістам "Комсомольської правди в Україні" вдалося додзвонитися до українського посольства.

"До нас надходить інформація про постраждалих українців, але ми не можемо її перевірити, оскільки не працює зв`язок і немає Інтернету. Ситуація дуже напружена. Наші співробітники не виходять на вулицю - там постійно чути автоматні черги і вибухи. Будівлю посольства ніхто не охороняє, тому нам самим треба бути напоготові. Виїхати звідси ми теж не можемо - у країні немає бензину, до речі, дуже важка ситуація і з продовольством", - розповів один з дипломатів.

На цих словах в телефонній трубці почулися звуки автоматної черги. "Ось бачите, все і так чутно. Чи буде евакуація, сказати поки важко. Інформації немає", - додав він, на цьому зв`язок обірвався.