Мороз думає, шо народу не потрібна нова Конституція

Почесний голова Соціалістичної партії України Олександр МОРОЗ переконаний, що Конституцію буде реформовано в інтересах влади, а не народу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі СПУ, про це лідер Соцпартії сказав під час громадсько-політичного ток-шоу "Свобода слова" з Андрієм КУЛИКОВИМ на телеканалі ICTV.

О.МОРОЗ побоюється, що у разі «переформатування» Конституції буде оптимізовано розділи, що стосуються медицини, освіти, соціальних гарантій. «Хто дасть гарантії, що права людей не буде звужено?», - запитав він.

Почесний голова СПУ також вважає нелегітимною Конституційну Асамблею, яка розроблятиме проект нового Основного Закону. «Асамблея - це нечітка форма, на відміну від робочої групи парламенту або комісії при Президенті. Її результати можна буде трактувати як завгодно», - відзначив О.МОРОЗ.

На його думку, конституційну реформу затіяно з метою позбавити народ головного демократичного досягнення - виборчого права.

«Народ повинен мати можливість формувати таку владу, яку вважає за потрібну. Але замість реформи місцевого самоврядування, посилення влади на місцях, децентралізації, у суспільства хочуть відібрати право впливати на формування влади через вибори», - переконаний О.МОРОЗ.

Окрім того, він вважає, що до тексту нової Конституції, яку розроблятиме Конституційна Асамблея, буде «перенесено» 95% положень нинішнього Основного Закону, змінено лише ті статті, які стосуються розподілу повноважень між гілками влади.

О.МОРОЗ також вважає, що народу не потрібна нова Конституція. «Люди хочуть, щоб влада виконувала нинішні норми Основного Закону», - сказав він.

На думку почесного голови СПУ, референдум, який може бути проведено з метою затвердження нової Конституції, - «це ілюзія наради з народом».

«Свого часу проект Конституції вивчили лише 6% депутатів, решта його не читала. Як можна говорити про всенародне обговорення зараз?», - сказав О.МОРОЗ.

Він також додав, що народ не порушує Конституцію, її порушує влада.

Як повідомляв УНІАН, 21 лютого Президент Віктор ЯНУКОВИЧ підписав указ про підтримку ініціативи екс-глави держави Леоніда КРАВЧУКА щодо створення Конституційної Асамблеї з підготовки змін до Конституції України.

В.ЯНУКОВИЧ створив науково-експертну групу з підготовки створення Конституційної Асамблеї.