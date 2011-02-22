Експерт вважає, що Харі зашкодила його власна гра

Кандидатура депутата-«регіонала» Василя ХАРИ на посаді голови Федерації профспілок України вже не може влаштовувати уряд, Президента України і Партію регіонів у цілому.

Таку думку в коментарі УНІАН висловив Юрій БЕРЕГОВИЙ, голова громадської організації «Міжрегіональний робочий рух».

За його словами, навряд чи перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ підтримуватиме В.ХАРУ під час з`їзду ФПУ, на якому переобиратиметься голова Федерації.

Як вважає експерт, головна причина, через яку регіонали не підтримуватимуть В.ХАРУ, полягає в тому, що профспілки під його керівництвом не є конструктивним партнером влади, а також опозиційною силою.

«Річ не лише у тому, що В.ХАРА відкрито виступив проти МВФ, з яким Микола АЗАРОВ і Віктор ЯНУКОВИЧ намагаються підтримувати хороші відносини заради отримання кредитів. Як це не дивно, але В.ХАРА, будучи членом Партії регіонів, почав грати свою власну гру, яка не дає позитивного ефекту ані для властей, ані для профспілок», - вважає Ю.БЕРЕГОВИЙ.

Як повідомляв УНІАН, на кінець березня 2011 року заплановано з`їзд ФПУ, на якому розглядатиметься питання про переобрання голови Федерації. На даний час, окрім В.ХАРИ, кандидатом на цю посаду висунуто екс-голову Фонду державного майна України Валентину СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО.

Раніше В.ХАРА заявляв про те, що його кандидатуру на посаду голови ФПУ підтримують А.КЛЮЄВі В.ЯНУКОВИЧ.

В.ХАРА неодноразово заявляв, що перебуває у «конструктивній опозиції» щодо уряду. З 2010 року голова ФПУ публічно критикує рішення Кабінету міністрів за співпрацю з Міжнародним валютним фондом і за пенсійну реформу.

Зокрема, минулого тижня Федерація профспілок України пообіцяла розпочати масові акції протесту в усіх регіонах України, якщо уряд не відкличе з парламенту законопроект про пенсійну реформу.