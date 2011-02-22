Луценко просить не мітингувати під судом, який може його випустити

Лідер партії «Народна самооборона», екс-міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО просить своїх прихильників не організовувати масових акцій під стінами Апеляційного суду Києва, який днями розглядатиме його скаргу на продовження терміну тримання під вартою у Лук`янівському СІЗО ще на два місяці.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі «Народної самооборони».

«Це засідання суду для мене дуже важливе, оскільки від нього буде залежати, чи вийду я на свободу зараз, чи залишусь за гратами на невизначений термін. Я дуже сподіваюсь, що на цей раз судді прийматимуть рішення неупереджено, виважено та з чітким дотриманням законів. Саме тому я звертаюся до всіх своїх прихильників з проханням не організовувати під стінами Апеляційного суду масових акцій, які могли б збурити ситуацію навколо цього засідання - я зацікавлений, щоб судді підійшли до розгляду справи виважено і могли прийняти рішення в спокійних умовах», зауважив Ю.ЛУЦЕНКО.

При цьому він наголосив, що не відмовляється від підтримки українців, бо знає, що на його захист уже зібрано мільйон підписів у різних куточках України. «Я вдячний всім і кожному за цю підтримку - вона дуже важлива для мене зараз. Я закликаю всіх небайдужих громадян утриматись від походів і тривалих мітингів під стінами Апеляційного суду також з огляду на складні погодні умови - подбайте про своє здоров`я, адже я впевнений, що дуже скоро усім нам сили знадобляться для активної політичної боротьби з діючим режимом», - заявив Ю.ЛУЦЕНКО.