Експерт лякає владу "передреволюційною" ситуацією

В Україні може виникнути «передреволюційна» ситуація, якщо влада не прислухатиметься до підприємців.

Таку думку висловив експерт Віталій КУЛИК к коментарі, переданому УНІАН.

За його словами, реалізація цілої низки принципових економічних і соціальних реформ без активного і ефективного експертного обговорення може призвести до загострення соціальних конфліктів. Водночас створення Ради підприємців при Верховній Раді може запобігти подальшим помилкам влади і зняти соціальну напруженість.

Як сказав В.КУЛИК, «розробка і реалізація Податкового кодексу без активного діалогу з суспільством і навіть всупереч його позиції привела країну до межі досить серйозних соціальних конфліктів. Проте влада не цілком готова слухати альтернативні пропозиції, а деякі урядові діячі прямо нехтують думкою людей – як при розробці Житлового і Трудового кодексів, так і при адміністративній реформі».

Судячи з останніх пропозицій уряду, податкову реформу буде продовжено, причому буде зроблено спробу наділити фіскалів ще більшими повноваженнями, говорить експерт. «На фоні цього створення Ради підприємців при парламенті виглядає ефективною спробою запропонувати суспільну альтернативу ініціативам уряду. Можна сподіватися, що Рада змусить владу прислухатися до підприємців, які в Україні створюють близько 16% ВВП», - сказав В.КУЛИК.

На його думку, ефективність реформ багато в чому залежить від особи, яка їх реалізовує. «Ні Сергій ТІГІПКО, ні, на жаль, Микола АЗАРОВ не користуються значною довірою у підприємницького співтовариства. Тому те, що Раду підприємців при ВР очолила Наталія КОРОЛЕВСЬКА, відкриває певні можливості для довірчих відносин у трикутнику «влада – підприємці – опозиція».

«Н.КОРОЛЕВСЬКА не лише користується довірою підприємців, а й здатна вийти на конструктивну роботу з урядом не на шкоду самим підприємцям», - відзначив В.КУЛИК.

Як повідомляв УНІАН, ініціатива створення Ради підприємців при Верховній Раді належить Н.КОРОЛЕВСЬКІЙ і ряду об`єднань підприємців малого і середнього бізнесу. До Ради підприємців входять близько 200 громадських організацій, які представлені у 24 областях України. Метою Ради є захист інтересів малого і середнього бізнесу.