Мороза закликають опублікувати зміни до бюджету без підпису Ющенка

Партія регіонів закликає голову Верховної ради Олександра МОРОЗА опублікувати за своїм підписом зміни до державного бюджету на 2007 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні на засіданні парламенту перший заступник голови фракції Партії регіонів Василь КИСЕЛЬОВ.

Він нагадав, що 19 травня минув термін, коли Президент України Віктор ЮЩЕНКО мав підписати Закон «Про внесення змін до закону України «Про державний бюджет України на 2007 рік».

В цій ситуації, за словами В.КИСЕЛЬОВА, даний закон має бути опублікований в газеті «Голос України».

«Я розумію, що є юридичні нюанси, але те, що творить сьогодні Президент України, взагалі вийшло за рамки Конституції», - наголосив В.КИСЕЛЬОВ.

Він зазначив, що даний закон сьогодні «чекає 17 млн. наших громадян».

За його словами, Кабінет Міністрів вже з 1 червня має виконувати даний закон щодо підвищення заробітних плат, пенсій та соціальних виплат. «Я наполягаю, щоб ви (О.МОРОЗ – УНІАН) опублікували його за своїм підписом», - підкреслив В.КИСЕЛЬОВ.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України V скликання ухвалила 4 травня Закон «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2007 рік». Відповідно до цих змін, зокрема, заробітна плата працівників бюджетної сфери зросте з березня до жовтня на 40%.

15 травня парламент доручив голові ВР О.МОРОЗУ невідкладно звернутися до Президента України В.ЮЩЕНКА з пропозицією терміново підписати та оприлюднити закони України, прийняті парламентом протягом квітня.

Водночас представники Секретаріату Президента не раз заявляли, що В.ЮЩЕНКО не підпише жодного закону, ухваленого нелегітимною Верховною Радою.

У свою чергу О.МОРОЗ 20 травня нагадував, що Конституцією України передбачено, що після 15 днів одержання Президентом закону у випадку, якщо він не вніс до нього змін, то закон вважається підтриманим Президентом і має публікуватися за підписом голови ВР.