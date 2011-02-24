Віза в Польщу з 1 березня подешевшає

Польські власті з 1 березня цього року зменшують оплату за видачу національних віз для громадян України до 20 з 35 євро.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Міністерстві закордонних справ Польщі.

«З 1 березня Польща в односторонньому порядку зменшує консульську оплату за розгляд документів на видачу національної візи для громадян України, тобто з 35 до 20 євро”, - сказав представник прес-служби міністерства.

Співрозмовник агентства відзначив, що українці зможуть платити меншу ціну за національну візу незалежно від того, в якій країні вони подають документи на отримання цього типу візи.

Представник міністерства також сказав, що власники виданих за меншою ціною національних віз матимуть такі ж права, як і ті, хто отримував національну візу на попередніх умовах.

За його словами, це також стосується правил переміщення в об’єднуючій сьогодні 25 держав Шенгенській зоні, до якої Польща вступила наприкінці 2007 року.

„Не буде жодних змін стосовно країн, до яких з тими візами за новими цінами можна буде подорожувати”, - сказав представник польського МЗС. (З 5 квітня 2010 року набув чинності Новий візовий кодекс Євросоюзу, згідно з яким, власники довгострокових національних віз (понад 3 місяці) можуть перебувати в інших державах Шенгенської зони до трьох місяців кожні півроку – УНІАН).

Прес-служба міністерства відзначила, що поки не має даних про кількість виданих польськими консульствами віз в 2010 році, в тому числі в Україні.

Як повідомляв УНІАН, Польща в 2009 році збільшила видачу віз українцям на 20% до 440 тисяч, з яких понад 65% були короткотерміновими (до трьох місяців перебування).

Довідка УНІАН У 2008 році Польща через загострення візових правил у зв’язку зі вступом країни до Шенгенської зони скоротила видачу віз в Україні на рекордні 40% до 350 тисяч.

Польські власті запровадили візовий режим для українців восени 2003 року - напередодні вступу до Європейського Союзу, але видавали їх до 2008 року безкоштовно й за дуже ліберальними правилами.

Поляки можуть відвідувати Україну без віз до 90 днів за рік, а якщо планують перебувати довше повинні отримати довгострокову візу, яка в залежності від виду коштує від 60 до 240 доларів.