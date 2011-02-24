Адвокат Луценка готує «деякі сюрпризи»

Сьогодні в Україні адвокат – «як лялька в опереті», але «ми не погодимося з відсутністю правосуддя». Про це в інтерв`ю LB.uaзаявив Ігор ФОМІН – адвокат, під «опікою» якого одночасно три екс-чиновники з уряду Юлії ТИМОШЕНКО: Юрій ЛУЦЕНКО, Євген КОРНІЙЧУК і Богдан ДАНИЛИШИН.

Кажучи про ситуацію з правосуддям в Україні І.ФОМІН, зокрема, відзначив: «Я – досвідчений адвокат. І я сьогодні перебуваю в стані певного шоку. Раптово зрозумів: все, чому я вчився; все, що випробував на практиці, все, що знаю, сьогодні це просто не сприймається. Не дає результату, який має давати».

Як приклад захисник навів останнє продовження терміну перебування під вартою колишньому міністру внутрішніх справ Ю.ЛУЦЕНКУ: «Мені подзвонили за двадцять хвилин до початку суду – «приїжджай». А зібрати папери? А пробки? Зате вони можуть сказати: ми повідомили, але сторона захисту не з`явилася. Якби встиг, сказали б інакше: дивіться – у ЛУЦЕНКА є адвокат, право на захист дотримане. Виходить, ти як лялька в цій опереті. Або, ось, відразу після затримання ЛУЦЕНКА, клопотання про зміну запобіжного заходу я писав – в буквальному розумінні слова – на коліні. Іншої можливості для цього не було. Писав, навіть не знаючи, яку статтю йому ставлять».

«Нічого подібного раніше я не пам`ятаю. Такого не було ніколи. Вважаю, це – цілком усвідомлено обрана силовиками тактика», - сказав адвокат.

«Але я не з тих, хто бере клієнта за руку і веде до в`язниці. Готуємо деякі сюрпризи. Використовуватимемо всі, абсолютно всі правові механізми. Ми не погодимося з відсутністю правосуддя. Будь-яка влада не нескінченна. І жодна влада не може не враховувати позицію людей. А люди розуміють: справи шиті білими нитками. Суспільство ще змусить до себе прислухатися».