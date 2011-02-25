У вівторок, 1 березня, об 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «Боротьба з корупцією по-українськи».

Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна.

Питання, винесені на обговорення:

Чи можливо перемогти корупцію в Україні?

Корупція для українців – загроза чи можливість?

Як змінилась ситуація з корупцією в країні за минулий рік?

Відсутність в Україні антикорупційного законодавства.

Закордонні моделі боротьби з корупцією, які можуть застосовуватись в Україні.

Учасники круглого столу:

Олексій Хмара – президент об’єднання «ТОРО» – контактної групи в Україні «Transparency International»

Олександр Давиденко – президент Асоціації спецпідрозділів по боротьбі з організованою злочинністю при МВС України

Геннадій Москаль – народний депутат, перший заступник Голови Комітету Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією

Сергій Власенко – народний депутат України, член комітету ВР України з питань правосуддя

Андрій Коваль – глава Антикорупційного комітету України, генерал-майор

Андрій Єрмолаєв – директор Національного інституту стратегічних досліджень

Юрій Облаухов – начальник управління внутрішньої безпеки Адміністрації Державної прикордонної служби України, генерал-майор

Сергій Дрьомов – головний консультант комітету ВР України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності

Олександр Захаров – член правління Союзу перевізників Півдня України

Соня Кошкіна – шеф-редактор інтернет-порталу «LB.ua»

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