Круглий стіл «Боротьба з корупцією по-українськи»
У вівторок, 1 березня, об 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «Боротьба з корупцією по-українськи».
Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна.
Питання, винесені на обговорення:
Чи можливо перемогти корупцію в Україні?
Корупція для українців – загроза чи можливість?
Як змінилась ситуація з корупцією в країні за минулий рік?
Відсутність в Україні антикорупційного законодавства.
Закордонні моделі боротьби з корупцією, які можуть застосовуватись в Україні.
Учасники круглого столу:
Олексій Хмара – президент об’єднання «ТОРО» – контактної групи в Україні «Transparency International»
Олександр Давиденко – президент Асоціації спецпідрозділів по боротьбі з організованою злочинністю при МВС України
Геннадій Москаль – народний депутат, перший заступник Голови Комітету Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією
Сергій Власенко – народний депутат України, член комітету ВР України з питань правосуддя
Андрій Коваль – глава Антикорупційного комітету України, генерал-майор
Андрій Єрмолаєв – директор Національного інституту стратегічних досліджень
Юрій Облаухов – начальник управління внутрішньої безпеки Адміністрації Державної прикордонної служби України, генерал-майор
Сергій Дрьомов – головний консультант комітету ВР України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності
Олександр Захаров – член правління Союзу перевізників Півдня України
Соня Кошкіна – шеф-редактор інтернет-порталу «LB.ua»
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