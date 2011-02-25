Янукович обіцяє не допустити закриття україномовних шкіл

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ запевняє, що припинить тенденцію закриття шкіл з українською мовою викладання, якщо ці факти будуть виявлені у ході відповідної перевірки за його дорученням.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у прямому ефірі, відповідаючи на запитання громадян України у рамках проекту «Розмова з країною».

«Це мене також бентежить», - зауважив глава держави, відповідаючи на запитання відносно фактів, які пов’язані з намаганням місцевих органів влади у деяких регіонах оптимізовувати систему шкільної освіти за рахунок закриття україномовних шкіл.

В.ЯНУКОВИЧ повідомив, що дав письмові доручення відносно розгляду на належному рівні таких випадків.

«Ми їх розглянемо і, безумовно, такої тенденції не буде. Якщо вона розпочалася, вона буде припинена. Ми не допустимо цього», - запевнив він.

Водночас, В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що не вивчав законопроект, який зараз зареєстрований у Верховній Раді, що стосується використання в Україні мов. «Як тільки я його вивчу, якщо там є порушення тих принципів, які у нас є в країні, я його, безумовно, не підпишу», - заявив він.