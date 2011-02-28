Регіонал обіцяє, що гречка буде у березні

Лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ від імені уряду просить парламент цього тижня розглянути закон щодо скасування імпортного мита при ввезенні в Україну гречки з Китаю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ЄФРЕМОВ сказав сьогодні під час Погоджувальної ради лідерів фракцій і голів парламентських комітетів.

За словами О.ЄФРЕМОВА, нині в Україну ввозиться достатня кількість гречки.

«В березні ця проблема буде вирішена урядом, і не потрібно тут жодного ажіотажу», - сказав він.

За словами О.ЄФРЕМОВА, якщо парламент скасує митні збори, то ціна на гречку становитиме 14 грн. за кілограм.

У свою чергу, голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН зазначив, що цей законопроект парламент розгляне у відповідності з рішенням профільного комітету та науково-експертного управління Верховної Ради. За його словами, завтра, 1 березня, це питання буде винесено на голосування для включення його до порядку денного роботи ВР, а пізніше й на розгляд для ухвалення конкретного рішення.

Як повідомляв УНІАН, 2 листопада 2010 року Верховна Рада відмовилася встановити 0% ставку мита на деякі найменування продуктів.

За ухвалення відповідного проекту закону “Про внесення змін до Закону України “Про Митний тариф України”, внесеного Кабінетом міністрів, проголосували лише 183 народних депутати з 423, зареєстрованих в сесійній залі.

Уряд вказав, що прийняття законопроекту грунтується на необхідності забезпечення продовольчої безпеки України та недопущення стрімкого підвищення цін на окремі види зернових культур і соціально значущі продовольчі товари.

Проектом Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про Митний тариф України” передбачалося до 1 червня 2011 року зменшення імпортного мита на молоко та вершки у порошку, гранулах чи інших твердих видах; масло вершкове; картоплю; жито та гречку до 0%.