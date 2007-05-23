На завтра призначено великий ”дерибан” землі в Києві?

Депутати фракцій Блоку Юлії Тимошенко та Віталія Кличка в Київраді стверджують, що завтра на засіданні сесії ради “більшість ЧЕРНОВЕЦЬКОГО” продовжуватиметься “дерибан” столичної землі.

Про це йдеться в повідомленнях фракцій, тексти яких передані УНІАН.

За інформацією фракції В.Кличка, Київрада на пленарному засіданні 24 травня планує роздати 180 земельних ділянок загальною площею більш як 110 гектарів. Причому, як повідомляють депутати цієї фракції, більшість проектів рішень (63%) були роздані лише на початку цього тижня, аби “свідомо унеможливити нормальне вивчення питань”.

У фракції В.Кличка мають зауваження до 86 із 180 проектів рішень.

Так, за даними членів фракції, продовжується виділення землі у зелених зонах міста (17,63 га), і межах історико-культурного заповідника «Стародавній Київ» (0,2 га), без погодження з громадою вносяться зміни до Генерального плану міста.

“Таким чином, влада Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО продовжує впроваджувати політику «дерибану» київської землі”, - зазначається у повідомленні фракції В.Кличка.

Крім того, як стверджують депутати фракції, на пленарному засіданні земельні ділянки знову отримають компанії, наближені до депутатів Київради від більшості.

“У зв’язку з тим, що більшість проектів рішень було внесено з порушенням чинного законодавства України та Регламенту Київради, Блок Віталія Кличка збирається не допустити «дерибану» під час сесії Київради”, - заявляють депутати фракції.

Інформацію про виділення землі для депутатів від “більшості Черновецького” підтверджує також фракція БЮТ в Київраді.

За даними цієї фракції, “із 125 земельних питань, винесених на розгляд пленарного засідання, 35 питань виносяться без супроводжуючих проектів рішень, без пояснювальних записок”. “Депутатам пропонується голосувати „втемну”. Як правило, саме рішення, де відсутні супроводжуючі документи приймаються на користь оточення ЧЕРНОВЕЦЬКОГО”, - говориться в заяві фракції.

Депутати БЮТ також наголошують, що за період з 13.07.06 по 26.04.07 Київрадою, а саме “більшістю ЧЕРНОВЕЦЬКОГО” було передано у приватну власність чи надано в користування земель міста Києва загальною площею – 1 тис. 165 га. З них третина (387 га), за даними фракції, – це вільні земельні ділянки, які могли бути продані на відкритих земельних аукціонах.

“На розгляд сесії виносяться питання про відведення земельних ділянок без ознайомлення депутатів з проектами рішень. Відповідно депутати не знають, яка площа пропонується тій чи іншій юридичній або фізичній особі, за рахунок яких земельних ресурсів надається земля у користування”, - зазначається в повідомленні фракції БЮТ.

Виходячи з вищевикладеного, депутати фракції БЮТ у Київраді заявляють, що в них “є всі підстави вважати, що виділення земельних ділянок міста Києва проходять на корупційних засадах в тіньовому режимі”.