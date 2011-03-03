Янукович призначив низку суддів (список)

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ призначив низку суддів.

Текст відповідного указу глави держави від 2 березня розміщено на його офіційному сайті.

Так, строком на п`ять років у місцевих адміністративних судах призначено суддів Дніпропетровського окружного адміністративного суду Едуарда ЮРКОВА; Запорізького окружного адміністративного суду Максима АВДЄЄВА, Жанну ЧЕРНОВУ; Луганського окружного адміністративного суду Іллю ТИХОНОВА; Полтавського окружного адміністративного суду Романа МОЛОДЕЦЬКОГО; Херсонського окружного адміністративного суду Олега АНІСІМОВА.

Також призначено на посаду судді господарського суду Донецької області строком на п`ять років Марію ГРИНИК.

Крім того, строком на п`ять років у місцевих загальних судах призначено суддів Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області Петра ПОРОЩУКА; Марганецького міського суду Дніпропетровської області Олександра ЯНЖУЛУ; Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області Світлану ЮДІНУ; Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська Інну ЩЕРБИНУ-ПОЧТОВИК; Приморського районного суду Запорізької області Анну МИХАЙЛОВУ; Фастівського міськрайонного суду Київської області Віталія ГОЛОВКА; Кіровського районного суду міста Кіровограда Олександра БУРЛАКУ; Сколівського районного суду Львівської області Андрія БРОНУ; Доманівського районного суду Миколаївської області Оксану КРИВЕНКО; Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Ольгу ГЕРЧАКІВСЬКУ; Горностаївського районного суду Херсонської області Марію РЯБЦЕВУ; Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області Неонілу ГОЛОВКО; Шполянського районного суду Черкаської області Вадима КРАВЧУКА; Дарницького районного суду Києва Оксану СИРБУЛ.