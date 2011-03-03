Пукачу продовжили термін утримання під вартою

Один зі столичних судів сьогодні продовжив ще на 2 місяці термін тримання під вартою колишньому генералу міліції Олексію ПУКАЧУ, який звинувачується у вбивстві журналіста Георгія Гонгадзе.

Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело.

Як повідомляв УНІАН, журналіст Г.Гонгадзе зник в Києві 16 вересня 2000 року. У листопаді того ж року в лісі Київської області було виявлено обезголовлене тіло, яке, за висновком експертів, могло належати журналісту.

15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва визнав винними у вбивстві Г.Гонгадзе трьох колишніх співробітників Департаменту зовнішнього спостереження і кримінальної розвідки МВС України - Валерія КОСТЕНКА, Миколу ПРОТАСОВА і Олександра ПОПОВИЧА, і призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі строком від 12 до 13 років. Ще один обвинувачений – екс-генерал МВС О.ПУКАЧ - перебував у розшуку з 2005 року і був затриманий 21 липня 2009 р.

6 грудня прес-служба Генеральної прокуратури повідомила, що Головне управління з розслідування особливо важливих справ завершило розслідування у кримінальній справі за звинуваченням О.ПУКАЧА у скоєнні злочинів, передбачених ч.2 ст.365, ч.3 ст. 364 Кримінального кодексу України і ч.3 ст. 166 і п.п. «в», «і» ст. 93 Кримінального кодексу України 1960 року.

Досудовим слідством встановлено, що в ніч на 17 вересня 2000 року О.ПУКАЧ, діючи за вказівкою тодішнього міністра внутрішніх справ Юрія Кравченка та інших посадовців, здійснив умисне вбивство Г.Гонгадзе за попередньою змовою групою осіб, у зв`язку з виконанням потерпілим громадських і журналістських обов`язків, повідомила Генпрокуратура.

31 січня Печерський райсуд Києва визнав законною постанову Генпрокуратури про закриття кримінальної справи стосовно О.ПУКАЧА у частині звинувачення у замовленому характері вбивства Г.Гонгадзе.

2 березня Апеляційний суд Києва підтвердив рішення Печерського районного суду столиці щодо законності закриття Генеральною прокуратурою кримінальної справи екс-генерала О.ПУКАЧА у частині звинувачення у замовленому характері вбивства журналіста Г.Гонгадзе.