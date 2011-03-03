Нардепи причепилися до терміну «близькі родичі» чиновника

Лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ прогнозує, що антикорупційний закон не буде сьогодні ухвалено в цілому, а ще відбудеться його третє читання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ЄФРЕМОВ заявив сьогодні журналістам.

За словами лідера фракції ПР, до законопроекту внесено понад 400 поправок і їх необхідно розглянути. Крім того, додав він, досі не виписана чітко форма декларації видатків та доходів, які повинен буде подавати чиновник.

«Тому є така думка, що сьогодні цей законопроект потрібно розглянути в другому читанні і направити на доопрацювання для третього читання, аби всі нюанси були враховані», - сказав О.ЄФРЕМОВ.

Він також зауважив, що йде і дискусія відносно поняття «близькі родичі» чиновників.

За його словами, нині передбачається взаємна відповідальність тільки між чоловіком та дружиною. «Якщо ви, наприклад, купуєте будинок, то обов’язково потрібна згода дружини чи чоловіка на його купівлю. Але немає механізму, який би забезпечував відповідальність, наприклад, між батьком та сином або між батьками та дітьми», - додав він.