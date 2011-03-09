Під час вручення Шевченківської премії спрацювала пожежна сигналізація

Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ у Каневі Черкаської області вручив національні премії імені Тараса Шевченка.

Як передає кореспондент УНІАН, М.АЗАРОВ привітав лауреатів премії, відзначивши, що ідеали Тараса Шевченка залишаються для України орієнтирами у процесі створення європейської сильної заможної держави.

Під час церемонії вручення премій у приміщенні державного музею Тараса Шевченка спрацювала пожежна сигналізація, але виявилося, що це технічний збій, і церемонія вручення премій не була перервана.

Голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН подарував музею у Каневі 102 “Кобзаря”, серед яких один - виданий ще за життя поета.

"Ці книги є унікальним тому, що зібрані за дуже великий період часу", - сказав керівник Харківської ОДА. Як зауважив М.ДОБКІН, раніше ця унікальна колекція знаходилася у приватній власності, повідомляє прес-служба Президента України.

"Від харківської громади, від Слобожанщини прийміть, будь ласка, 102 "Кобзарі"… Я вважаю, це буде ще одним способом показати всім, що наша країна єдина, як ніколи", - підкреслив М. ДОБКІН.

У свою чергу директор музею Микола КОЛОМІЄЦЬ назвав подарунок харків’ян символічним і таким, що дасть можливість кожному українцю ще раз долучитися до творчості нашого визначного поета, відчути велич його духу. "Цей подарунок символізує єдність України, її цілісність", - переконаний директор музею.

Голова Черкаської облдержадміністрації Сергій ТУЛУБ сказав: "Це якраз те, що говорить наш Президент Віктор Федорович ЯНУКОВИЧ – це розвиток міжрегіональних зв’язків. Ваш подарунок сьогодні – це перший крок. Кобзар єднає Україну".

Біля могили Тараса Шевченка відбулися урочисті заходи з нагоди 197-річниці від дня народження поета, у яких узяли участь М.АЗАРОВ, заступник глави Адміністрації Президента Ганна ГЕРМАН, члени уряду та представники місцевої влади.

Як повідомляв УНІАН, одного з названих лауреатів премії письменника Василя Шкляра на церемонії не було. Раніше він звернувся з листом до Віктора Януковича, де заявив, що не може прийняти Шевченківську премію, поки посаду міністра освіти і науки, молоді і спорту обіймає Дмитро Табачник.