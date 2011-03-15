Кучма сказав, що думає про перший рік правління Януковича

Екс-Президент України Леонід КУЧМА позитивно оцінює перший рік правління нинішнього глави держави Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Л.КУЧМА заявив сьогодні на прес-конференції у Дніпропетровську.

«По великому рахунку, я оцінюю рік правління Віктора Федоровича, уряду та всієї влади, як позитивний. Вперше в Україні влада стала замкненою, не так як при мені, коли кожен тягнув на себе, як лебідь, рак та щука», - наголосив екс-Президент.

За словами Л.КУЧМИ, рік правління В.ЯНУКОВИЧА дав Україні політичну стабільність.

На переконання Л.КУЧМИ, «хоча б у моральному плані люди почали почувати себе спокійніше, краще, більше з’явилося віри, що ця влада щось зробить».

«Я сам думаю: якщо не ця влада, то хто ще», - підкреслив екс-Президент.

Водночас, за його словами, в Україні на сьогодні дуже багато проблем, «не треба ніякої ейфорії, і не треба казати, що завтра буде легше жити, ніж сьогодні». «Мені здається, що в це не вірить той, хто говорить, а тим більше, ситуація в Україні та в світі не дає підстав для подібних заяв», - наголосив Л.КУЧМА.

На його думку, найголовніше, що влада має зробити в Україні, - це економічні реформи, реалізаціях яких ще не починалась.

Коментуючи рейтинги журналу «Форбс» про значні збільшення статків українських мільярдерів за останній рік, Л.КУЧМА заявив, що українські багатії заробили в основному на продукції металургійної та хімічної промисловостей.

«Світова кон’юнктура на метал склалася захмарна – таких цін раніше практично не було», - сказав екс-Президент.