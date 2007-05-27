Мірошниченко ”здав” Януковича: той весь час контролював ситуацію

Головне досягнення на сьогоднішній день полягає в розв`язанні політичної кризи в Україні. Це визначення круга домовленостей, який був представлений українському суспільству трійкою «Президент, Прем`єр-міністр і Голова Верховної Ради». Таку думку члена фракції Партії регіонів Юрія Мірошниченко наводить прес-служба ПР.

“Більше спекуляцій навколо дати виборів і пакету політичних домовленостей і правових підстав для проведення виборів не буде, - переконаний Мірошниченко. - Партія війни в оточенні Президента, по суті, програла. Я упевнений, що всі домовленості, які оповістили, будуть дотримані. Ситуація ні на мить не вийшла з-під контролю Прем`єр-міністра - і лідери домовилися».

На думку нардепа, сьогодні стало очевидним, що вибори пройдуть на законних підставах. «І, що саме головне, враховані всі вимоги, які були висунуті з боку Коаліції. Друге: що будуть внесені зміни до складу Центральної виборчої комісії, результати будуть захищені. Таким чином, політична воля українського народу буде представлена у вигляді нового складу парламенту».

“Нові законодавчі акти дозволять нам забезпечити прозорість, демократичність і захищеність виборів", - переконаний Мірошниченко.