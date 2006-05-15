Філарет звинувачує Росію у підступних намірах

Предстоятель Української православної церкви Київського патріархату патріарх Київський і всієї Руси-України ФІЛАРЕТ звинувачує Росію у спробах усунути його від керівництва УПЦ КП. Про це він заявив сьогодні на прес-конференції.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами патріарха, Москва намагається усунути його від керівництва церкви і «зробити хаос у Київському патріархаті». Але ФІЛАРЕТ наголосив, що ніколи не відмовиться від своєї посади, «поки Бог дає мені життя». Одночасно він додав, що єдиною умовою може бути утворення Єдиної помісної православної церкви в Україні.

За словами ФІЛАРЕТА, тоді він буде вважати свою місію виконаною.