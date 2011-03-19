Ліну Костенко просять приїхати до Тернополя

У Тернополі зібрали 3 тис. підписів під запрошенням до Ліни КОСТЕНКО приїхати на зустріч з шанувальниками.

Як повідомив кореспонденту УНІАН координатор громадсько-політичного об’єднання «Українська справа» Олег ВІТВИЦЬКИЙ, сьогодні петицію із зібраними підписами повезли до Києва, щоб передати її письменниці у день її народження.

«Не намагатимемося особисто зустрітися, швидше за все, передамо запрошення Івану МАЛКОВИЧУ, який особисто займався всеукраїнським турне Ліни КОСТЕНКО», – сказав О.ВІТВИЦЬКИЙ.

Підписи представники «Української справи» почали збирати після того, як Л.КОСТЕНКО призупинила тур Україною.

Підписатися під петицією шанувальники письменниці могли у центральних книгарнях міста, у приміщеннях «Просвіти» та «Української справи».

У запрошенні йдеться, що звістка про припинення всеукраїнського туру письменниці стала справжнім шоком для багатотисячної когорти її шанувальників на Тернопіллі.

«Ми поважаємо Ваше рішення і розуміємо, наскільки важко його змінити, але принцип «contra spem spero» вселяє у наші серця віру, що добра воля завжди перемагає усі підступи та перешкоди. В непростий для України час надзвичайно важливо чути ПРАВДУ. Ми переконані, що Ваш приїзд до Тернополя став би могутнім поштовхом до відродження національної свідомості», – йдеться у запрошенні.

У цьому листі шанувальники письменниці також запевняють, що в будь-який час готові достойно зустріти її та «належним чином провести справжню народну презентацію».

Як повідомляв УНІАН, 10 лютого тур Ліни КОСТЕНКО у рамках презентації роману "Записки українського самашедшего" було призупинено на невизначений час.

Тур містами України розпочався 25 січня і мав закінчитися 16 лютого.