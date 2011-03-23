Адвокат: Кучма примусив Януковича "підвісити суддю за яйця"

Донецький адвокат Сергій САЛОВ як один із фігурантів «плівок Мельниченка» просить генерального прокурора України Віктора ПШОНКУ порушити проти колишнього Президента України Леоніда КУЧМИ кримінальну справу за погрозу і насильство щодо судді й за втручання Л.КУЧМИ в діяльність судових органів у 2000 році.

Відповідну заяву, текст якої має в своєму розпорядженні УНІАН, С.САЛОВ направив на ім`я В.ПШОНКИ.

Так, у заяві адвокат зазначає, що у зв`язку з тим, що Генпрокуратура заявила про те, що записи на плівках колишнього майора Управління держохорони Миколи МЕЛЬНИЧЕНКА визнані доказом у кримінальній справі про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе і на їх основі порушено кримінальну справу проти Л.КУЧМИ, С.САЛОВ як «фігурант записів майора МЕЛЬНИЧЕНКА», звертається тепер до генпрокурора зі своїм проханням.

Адвокат нагадує В.ПШОНЦІ, що «у той час (квітень 2000 року) Президент України Л.КУЧМА чинив тиск на правосуддя й на тодішнього губернатора Донецької області Віктора ЯНУКОВИЧА, наказував останньому «натиснути на суддю, який веде справу САЛОВА». С.САЛОВ також нагадує, що дослівно Л.КУЧМА нібито вимагав від В.ЯНУКОВИЧА «підвісити його (суддю, який веде справу) за яйця, хай повисить цілу ніч».

«У результаті цих злочинних дій Л.КУЧМИ я був незаконно засуджений всіма судами України, і лише через 6 років, завдяки рішенню Європейського суду з прав людини в Страсбурзі, виправданий і відновлений у правах», - пише С.САЛОВ.

Адвокат підкреслює, що, на його думку, «в діях Л.КУЧМИ є ознаки складу злочинів, передбачених розділом ХVІІІ Кримінального кодексу України – злочини проти правосуддя, ст.ст. 376 (втручання в діяльність судових органів), 377 (погроза або насильство щодо судді, народного засідателя або присяжного)».

«У зв`язку з цим прошу порушити кримінальну справу проти Л.КУЧМИ за перешкоджання правосуддю, погрозу судді й втручання в діяльність судових органів за ст.ст.376 і 377 КК України», - заявляє автор листа.

Крім того, С.САЛОВ просить В.ПШОНКУ «визнати постраждалим у справі мене й на той час губернатора Донецької області В.ЯНУКОВИЧА».

Також адвокат просить генпрокурора «допитати як свідків у рамках цієї справи Олександра ТУПИЦЬКОГО, колишній суддю Куйбишевського районного суду м. Донецька, який засудив мене, Олександра КОНДРАТЬЄВА, колишнього голову Апеляційного суду Донецької області, й Михайла ПОТЕБЕНЬКА, колишнього генпрокурора України, які фігурують у цьому записі».

С.САЛОВ, звертаючись до генпрокурора, просить «визнати доказом у справі відповідний фрагмент аудіозапису М.МЕЛЬНИЧЕНКА в кабінеті колишнього Президента Л.КУЧМИ (квітень 2000 р.)».

Довідка УНІАН. У день президентських виборів 31 жовтня 1999 року адвоката С.САЛОВА затримали правоохоронні органи. Знайдені в його сумці п`ять фальшивих екземплярів газети «Голос України», в якій йшлося про те, що нібито Л.КУЧМА помер, а країною править його двійник, послужили приводом для звинувачення адвоката в наклепі. С.САЛОВ тоді стверджував, що просто дістав ці газети зі своєї поштової скриньки.

Спочатку суддя Куйбишевського райсуду Донецька Олександр ТУПИЦЬКИЙ відправив справу на дорозслідування, але потім, після втручання Генпрокуратури, визнав С.САЛОВА винним у особливо тяжкому злочині, давши йому 5 років позбавлення волі з відстроченням вироку на 2 роки. Загалом за гратами адвокат провів 8 місяців і добився скасування вироку лише через Європейський суд із прав людини.