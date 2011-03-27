У Тимошенко тиждень почнеться з допиту
10:58, 27 березня 2011Політика
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ГПУ викликає на 14.00
Лідера партії «Батьківщина», екс-прем’єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО викликають у понеділок до Генеральної прокуратури.
Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина», Ю.ТИМОШЕНКО викликають на 14:00 до Головного слідчого управління ГПУ.
Як відомо, Ю.ТИМОШЕНКО інкримінують використання під час кризи частини коштів, виділених в рамках Кіотського протоколу, для виплати пенсій.
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