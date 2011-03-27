ЗМІ: Мельниченко літав до Москви

Екс-майор держохорони Микола Мельниченко в суботу був у Москві.

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерела.

За словами джерела, в суботу Мельниченко прилетів до Москви в аеропорт Домодєдово, де його зустріла машина та охорона.

Перед виїздом до Росії Мельниченко звернувся до голови СБУ Валерія Хорошковського з проханням закріпити за ним офіцера Служби безпеки при посольстві України в Москві.

Прес-серкертар СБУ марина Остапенко не спростувала та не підтвердила цю інформацію.

Наразі майор Мельниченко вже у Києві. Отримати його особистий коментар поки що не вдається.

Разом з тим, у понеділок 28 березня планується очна ставка між Мельниченком та екс-президентом Леонідом Кучмою.

За словами джерела "Української правди", очну ставку планується записати на відеокамеру, незалежно від бажання сторін.