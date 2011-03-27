ЗМІ: Мельниченко літав до Москви
Очну ставку з Кучмою запишуть на камеру?
Екс-майор держохорони Микола Мельниченко в суботу був у Москві.
Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерела.
За словами джерела, в суботу Мельниченко прилетів до Москви в аеропорт Домодєдово, де його зустріла машина та охорона.
Перед виїздом до Росії Мельниченко звернувся до голови СБУ Валерія Хорошковського з проханням закріпити за ним офіцера Служби безпеки при посольстві України в Москві.
Прес-серкертар СБУ марина Остапенко не спростувала та не підтвердила цю інформацію.
Наразі майор Мельниченко вже у Києві. Отримати його особистий коментар поки що не вдається.
Разом з тим, у понеділок 28 березня планується очна ставка між Мельниченком та екс-президентом Леонідом Кучмою.
За словами джерела "Української правди", очну ставку планується записати на відеокамеру, незалежно від бажання сторін.