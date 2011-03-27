Грищенко просить ЄС підтримати реформи Януковича матеріально

Україна хотіла б, щоб Європейський Союз збільшив фінансування для проведення реформ, необхідних у процесі євроінтеграції.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це у суботу ввечері заявив міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО, виступаючи у рамках Брюссельського форуму на засіданні, присвяченому Європейській політиці сусідства.

«Ми зараз перебуваємо у процесі модернізації країни. Програма реформ, яка відповідає цінностям і стандартам Європи, є пріоритетом для уряду, і це - непростий процес. Ми бачимо необхідність підтримки в цьому», - сказав він.

За словами К.ГРИЩЕНКА, у попередніх хвилях розширення країни, що отримали від Евросюзу статус кандидата, одержували фінансову допомогу в розмірі близько 30 євро на одного жителя, тоді як Україна одержує лише 3 євро.

Зазначивши, що українська влада розуміє, що «поїзд з винятковими квитками вже пішов», К.ГРИЩЕНКО заявив, що «Східне партнерство» (ініціатива ЄС з розширення співпраці з шістьма країнами – східними сусідами: Азербайджаном, Вірменією, Білоруссю, Грузією, Молдовою і Україною – УНІАН) повинне наповнюватися не лише ідеями.

За його словами, якщо «Східне партнерство» «живитиметься виключно ідеями, якими б благородними вони не були», Україна не вважатиме його корисним для досягнення своєї мети – членства в ЄС.