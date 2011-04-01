В Європарламенті створюють групу «Друзі України»

У Європейському парламенті планують створити депутатську групу для підтримки України на шляху до євроінтеграції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Києві повідомив депутат Європарламенту Павло ЗАЛЕВСЬКИЙ.

За його словами, робоча назва групи – «Друзі України».

«Це депутатське об`єднання буде створено відповідно до регламенту Європарламенту. Це буде офіційне об`єднання депутатів. Мета очевидна і чітка – підтримка України на шляху євроінтеграції», - сказав євродепутат.

При цьому він відзначив, що до групи увійдуть депутати від різних партій і країн.

«У ній будуть представники різних партій з різних країн Євросоюзу. Що стосується політичної спрямованості та представництва країн, то воно буде комплексним і всеосяжним», - відзначив П.ЗАЛЕВСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, у середині березня у Верховній Раді України було створено міжфракційне об`єднання «Європейський вибір». До його складу увійшли 27 депутатів, співголовами об`єднання є член фракції Партії регіонів Анатолій КІНАХ і депутат з групи “Реформи заради майбутнього” Іван ПЛЮЩ.

Об`єднання створене з метою всебічного і послідовного сприяння політичній асоціації тп економічній інтеграції України в ЄС.